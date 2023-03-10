Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile konuştu: Devletin yanımızda olduğunu hissettik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depreminde evi yıkılan, eşi, iki çocuğu ve 8 aylık torununu kaybeden Hülya Çelebi ve ailesini geçen gün Ankara’da ziyaret etti. Acılı günlerinde Başkan Erdoğan tarafından ziyaret edilen aile, “Devletin yanımızda olduğunu hissettik” dedi.
Unutulmadıklarını ve Erdoğan çiftinin ziyaretinin kendilerine iyi hissettirdiğini belirten Hatice Çelebi, "Devletin yanımızda olduğunu hissettik" dedi. Depremde eşini kaybeden Çelebi, Başkan Erdoğan'ın "yaraların kısa sürede saracaklarını, yıkılan evlerin 1 yıl içinde teslim edileceğini ve her an yanlarında olduklarını söylediğini" ifade etti.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin üzerinden 38 gün geçti. Depremzedelerin acılarını hafifletmek ve yaralarını sarmak için devletin en üst kademesi ve millet el ele veriyor. Bunun son örneği de önceki gün Ankara'da yaşandı. Erdoğan çiftinin ziyaret ettiği depremzede Hatice Çelebi şunları söyledi:
SON KEZ YAN YANAYMIŞIZ
"Depremde eşimi, de kayınpederimi, görümcemi ve görümcemin 8 aylık kızını kaybettik. Eşim 31 yaşındaydı ve 8 yıldır evliydik. 2 çocuğumuz var. Depremde Afşin'de yaşıyorduk."
Hatice Çelebi, "Kayınvalidemlerle aynı binada altlı üstlü oturuyorduk, o gün de hep beraberdik ve son kez yan yanaymışız. Deprem anında biz balkona savrulduk, evin içinden de sağ olarak sadece kızım çıktı. Kayınvalidem ve iki çocuğumla birlikte Çankaya'daki akrabalarımızın yanına geldik." dedi.
"DEVLETİMİZ TÜM GÜCÜYLE YANIMIZDA"
Çelebi, "Sağ olsunlar cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım bu zor zamanımızda bizleri yalnız bırakmadı. Ziyaret etmeleri bize iyi geldi, mutlu olduk sevindik. Duamızı da etti. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Neler yaşadığımızı bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Kendilerinden bir talebimiz olmadı." ifadelerini kullandı.
Sabah'ın haberine göre, depremzede Hatice Çelebi, "'Talebiniz olurda bize mutlaka dönüş yapın' dediler. Devletimizin tüm gücüyle yanımızda olduğunu hissetmek bize güven verdi. Bizimle çok ilgilendiler, çok yakın ve candan davrandılar, bu bize iyi geldi. Yaşadığımız bu acının tarifi yok, kesinlikle dedikleri gibi ateş düştüğü yeri yakıyor ama o depremde anladım ki ateş tüm ülkeyi yakmış." diye konuştu.
"KADERİNE TERK EDİLMİŞ OLMADIĞIMIZI GÖRDÜK"
Çelebi, "Çok zor bir durum içindeyiz. Ben de kayınvalidem de eşlerimizi kaybettik, insanlar yakınlarını evlerini kaybetti. Biz depremden sonra yakınlarımızın yanına Ankara'ya geldik ama bu süreçte acımızı bir nebze olsun hafifleten bize huzur ve güven veren olay evimize teşrif eden cumhurbaşkanı ve eşim oldu. Bizimle yakından ilgilendiler, yalnız kaderine terk edilmiş olmadığımızı hissettik. Ne olursa olsun destek olabileceklerini söylediler, bu da bizi psikolojik olarak rahatlattı ve sevindirdi. Cumhurbaşkanımız çocuklarımı torunları gibi sevdi ilgilendi." dedi.
"UNUTULMADIĞIMIZI GÖSTERDİLER"
Hatice Çelebi, "Devletimiz ve cumhurbaşkanımız iyi ki var. Allah başımızdan eksik etmesin, destek vermeleri bizim çok hoşumuza gitti. Depremin üzerinden bir ay geçti ama başka şeyler konuşulur, unutulur gider diye endişe ediyorduk ama unutulmadığımızı gördük. Yaralarımız el birliği ile sarılacak. Allah kimseye yaşatmasın. Unutulmayacağımızı hissetmenin verdiği huzuru kelimelerle anlatamam." ifadelerini kullandı.
"HER YERE AYNI ANDA YETİŞEMEYEBİLİRLER"
Deprem sonrası yapılanların güzel olduğunu dile getiren Hatice Çelebi, "Bu kadar çok ilde ve büyüklükte olan depremde her yere aynı anda yetişemeyebilirler. AFAD gönüllülerinin çalışması sonucu çıkarıldı eşim. Bu olayı yaşayan bilir." şeklinde konuştu.
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