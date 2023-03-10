Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile konuştu: Devletin yanımızda olduğunu hissettik

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin üzerinden 38 gün geçti. Depremzedelerin acılarını hafifletmek ve yaralarını sarmak için devletin en üst kademesi ve millet el ele veriyor. Bunun son örneği de önceki gün Ankara'da yaşandı. Erdoğan çiftinin ziyaret ettiği depremzede Hatice Çelebi şunları söyledi:

SON KEZ YAN YANAYMIŞIZ



"Depremde eşimi, de kayınpederimi, görümcemi ve görümcemin 8 aylık kızını kaybettik. Eşim 31 yaşındaydı ve 8 yıldır evliydik. 2 çocuğumuz var. Depremde Afşin'de yaşıyorduk."