Diyarbakır’da korkutan görüntü: Yıldırım yola düştü

Vali Su, paylaşımında, "Değerli hemşehrilerimiz kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz, tüm belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gece saat 24.00'e kadar da yağışın aynı şiddetle süreceği beklendiğinden dikkatli olmaya lütfen devam edelim" ifadelerini kullandı.

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