Diyarbakır'da korkutan görüntü: Yıldırım yola düştü
Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini sürdürürken Kayapınar ilçesinde vatandaşların yoğunlukla kullandığı yola yıldırım düştü. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yağışın saat 24.00'e kadar aynı şiddetle etkili olacağını belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış sürerken, Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü.
Yaklaşık 75 metre mesafedeki alanda etkili olan yıldırım düşmesinde şans eseri yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
VALİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışın saat 24.00'e kadar aynı şiddetle etkili olacağını belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Vali Su, paylaşımında, "Değerli hemşehrilerimiz kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz, tüm belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gece saat 24.00'e kadar da yağışın aynı şiddetle süreceği beklendiğinden dikkatli olmaya lütfen devam edelim" ifadelerini kullandı.
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