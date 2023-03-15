İstanbul Boğazı’nda arızalanan "GREEN AURA" isimli tanker kurtarıldı
İtalya'dan Rusya’ya giderken Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü açıklarında arızalanan "GREEN AURA" isimli tanker kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İtalya'dan Rusya'ya seyir halindeyken FSM Köprüsü açıklarında makine arızası yapan GREEN AURA isimli 250 metre boyundaki boş vaziyetteki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız, KURTARMA-5 ve 7 römorkörlerimiz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na demirletildi."
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