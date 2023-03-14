İstanbul Esenler’de rezerv konut alanı havadan görüntülendi! 60 bin ev yapılacak

Şu andaki bir tane mevcut rezerv alan Esenler Belediyesi mülkiyetinde olan Çevre şehircilik Bakanlığı'mızla beraber protokol yaptığımız üretilen konutların yüzde 55'i Çevre Şehircilik Bakanlığı'mıza yüzde 45'i Esenler Belediyesine ait olan bir alan. Burada üretilen konutların yüzde 55'i diğer ilçelerin kentsel dönüşümünde kullanılmak üzere yapılan yüzde 45 geri kalanı da Esenler Belediyesi'ne verilecek olan konutlar.