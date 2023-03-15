Diş hekimi Şeyma Biran cinayetinde çarpıcı ayrıntı: "Sen daha önce köpek olarak dünyaya gelmişsin"
Korkunç olay geçen sene İstanbul’un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. İlk kez muayenehanesine gittiği diş hekimi 64 yaşındaki Şeyma Biran'ı 21 bıçak darbesiyle öldüren Ziya Ersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede korkunç cinayetle ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. Savcılık, şüphelinin muayenehaneye yağma amaçlı gittiğini ve suçunu kolaylaştırmak için diş hekimini öldürdüğünü tespit etti. İddianamede şüpheli Ziya Ersoy’un ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapsi istendi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
İstanbul'da yaşanan olay, Kadıköy'de 22 Mayıs 2022 günü meydana geldi. Başına geleceklerden habersiz diş hekimi Şeyma Biran, muayenehanesinde çalışırken içeriye Ziya Ersoy girmişti. İddiaya göre diş tedavisini sormak için gelen adam, Biran'ın konuşmalarından rahatsız olunca diş hekimini 21 yerinden bıçaklamış, ardından kaçarak uzaklaşmıştı. Olayın ardından Şeyma Biran hayatını kaybederken polisin yakaladığı saldırgan da adli makamlarca tutuklanmıştı.
BIÇAK ALIP İKİNCİ KEZ GELMİŞ
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, olay günü Ziya Ersoy'un muayenehaneye geldiği, burada bir süre kaldıktan sonra çıktığı, ayrıldıktan sonra Kadıköy'de av malzemesi satan bir dükkandan kredi kartıyla bıçak aldığı ve yeniden muayenehaneye gittiği açıklandı.
SUÇ DELİLLERİNİ ARKADAŞINA VERMİŞ
Muayenehaneye gelen Ziya Ersoy'un burada Şeyma Biran'ı 21 bıçak darbesiyle öldürdüğünün vurgulandığı iddianamede, Şeyma Biran'ı öldüren şüphelinin bıçağı lavaboda yıkadıktan sonra çantaya koyarak uzaklaştığı, ardından arkadaşı olan şüpheli Abdullah Artut ile Caddebostan sahilinde buluşup suç delillerini Abdullah Artut'a verdiği kaydedildi.
Adlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda diş hekimi Şeyma Biran'ın vücudunda 21 adet bıçak yarasının olduğu ve 8 adet bıçak yarasının öldürür nitelikte olduğu yer aldı.
"SEN DAHA ÖNCE KÖPEK OLARAK DÜNYAYA GELMİŞSİN"
İddianamede şüpheli Ziya Ersoy'un savunması da vardı. Şüphelinin iddiasına göre diş hekimi Şeyma Biran'ın kendisine, "Senin çok güçlü bir ruhun var. Cosmosdan çok fazla çekmen lazım ama çekemiyorsun. Çakraların kapalı. Yan odada taşlarım var. Ben oradan 5 dakika güç alıp geleceğim. Diğer doktorumuz reenkarnasyon uzmanı. Daha önce kendi yaşamını, ölümünü, cenazesini ve doğumunu başka ruhta 3 kez görmüş. Sana da ücretsiz yaptırabiliriz" dediği ve sonra tekrar yanına gelerek, "Sen daha önce köpek olarak Dünyaya gelmişsin. Erkek değil, kadın olarak gelmişsin. Arif bey gelince detaylı olarak bakar ama benim gördüklerim bunlar" söylediği belirtildi.
Daha sonra terini silmek için havluyu alırken havlunun altındaki bıçağa gözünün iliştiğini, bir anda gözlerinin karardığını, kendinden geçtiğini ve kendine geldiğinde diş hekimi Şeyma Biran'ın yerde yattığını ifade ettiği anlatıldı.
SAVCILIKTAN 'YAĞMA' TESPİTİ
İddianamedeki en çarpıcı detay ise savcılığın cinayetle ilgili yaptığı tespitler oldu. Savcılık, şüpheli Ziya Ersoy'un muayenehaneye yağma yapmak amacıyla gittiğini, burada Şeyma Biran'ı öldürdükten sonra çantasını alarak uzaklaşmasının 'Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçlarının işlendiğinin kanıtı olduğunu değerlendirdi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YIL HAPSİ İSTENDİ
İddianamede şüpheli Ziya Ersoy hakkında 'Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, 'Nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapislecezalandırılması talep edildi.
Diğer şüpheli Abdullah Artut hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi.
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