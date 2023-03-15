Diş hekimi Şeyma Biran cinayetinde çarpıcı ayrıntı: "Sen daha önce köpek olarak dünyaya gelmişsin"

"SEN DAHA ÖNCE KÖPEK OLARAK DÜNYAYA GELMİŞSİN"

İddianamede şüpheli Ziya Ersoy'un savunması da vardı. Şüphelinin iddiasına göre diş hekimi Şeyma Biran'ın kendisine, "Senin çok güçlü bir ruhun var. Cosmosdan çok fazla çekmen lazım ama çekemiyorsun. Çakraların kapalı. Yan odada taşlarım var. Ben oradan 5 dakika güç alıp geleceğim. Diğer doktorumuz reenkarnasyon uzmanı. Daha önce kendi yaşamını, ölümünü, cenazesini ve doğumunu başka ruhta 3 kez görmüş. Sana da ücretsiz yaptırabiliriz" dediği ve sonra tekrar yanına gelerek, "Sen daha önce köpek olarak Dünyaya gelmişsin. Erkek değil, kadın olarak gelmişsin. Arif bey gelince detaylı olarak bakar ama benim gördüklerim bunlar" söylediği belirtildi.