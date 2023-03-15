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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım toprağa verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım toprağa verildi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın 84 yaşında vefat eden annesi Fahriye Yıldırım için Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından gerçekleşen tören sonrası merhume Fahriye Yıldırım toprağa verildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın vefat eden annesi Fahriye Yıldırım'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Fahriye Yıldırım için Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Binali Yıldırım, cenaze törenine katılanlara teşekkür ederek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Validemiz bu dünyadaki ömrünü tamamladı. Onu bu son yolculuğunda yalnız bırakmadınız. Birçok tanıdığımız ve tanımadığımız kardeşimiz, dostumuz hatimler indirdiler. Tevhit ve birçok salavatı şerifeler, sureler okundu. Rabbim, bunlardan hasıl olan sevabı bütün geçmişlerimizin ruhuna hediye ederek vasıl eylesin." diye konuştu.

Annesinin ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mekanlarının cennet olması temennisinde bulunan Yıldırım, cenazeye katılanlara Yıldırım ailesi olarak şükranlarını arz ettiklerini kaydetti.

Fahriye Yıldırım'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan, Alpay Özalan ve Fikri Işık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski İstanbul Valisi Muammer Güler, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve bazı belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.





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