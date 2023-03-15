AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım toprağa verildi

Yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Fahriye Yıldırım için Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Binali Yıldırım, cenaze törenine katılanlara teşekkür ederek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Validemiz bu dünyadaki ömrünü tamamladı. Onu bu son yolculuğunda yalnız bırakmadınız. Birçok tanıdığımız ve tanımadığımız kardeşimiz, dostumuz hatimler indirdiler. Tevhit ve birçok salavatı şerifeler, sureler okundu. Rabbim, bunlardan hasıl olan sevabı bütün geçmişlerimizin ruhuna hediye ederek vasıl eylesin." diye konuştu.