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Vatan size minnettar

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Vatan size minnettar

Komandolar ilk günden beri hem arazide hem de şehir merkezlerinde görev yapıyor. Çocuklara kitap okuyan mavi bereliler, onlarla oyun oynuyor, muayenesini yapıyorlar.

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