08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri En büyük korkuları sonları oldu! Güvenli diye taşınmışlardı...

En büyük korkuları sonları oldu! Güvenli diye taşınmışlardı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
En büyük korkuları sonları oldu! Güvenli diye taşınmışlardı...

12 sene önce Van’da depreme yakalanan ve evlerinden son anda çıkarak hayatta kalmayı başaran öğretmen çift Lale ve Selim Sercan Portakaldalı, Hatay'ın Antakya ilçesi Ilgım Apartmanına taşındı. 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Portakaldalı çiftinin depreme dayanıklı diye aldıkları dairelerinin bulunduğu 8 katlı Ilgım Apartmanı yerle bir oldu. 80 kişiye mezar olan apartmanın enkazında kalan matematik öğretmeni Selim Sercan ile fen öğretmeni eşi Lale Portakaldalı ve küçük çocukları depremde hayatını kaybetti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Kurşunlu Sokak'taki Ilgım Apartmanı da depremde yerle bir oldu. Çiftin yakınları ve sevenleri günlerce büyük bir umutla 4 kişilik ailenin enkaz altından sağ olarak çıkmalarını bekledi.

Ancak 8. gün sonunda acı haber geldi. Portakaldalı çifti ile iki çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 kişilik aileden geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı. Çiftin sevenleri, arkadaşları ve yakınları acı haberle yıkıldı.

EN BÜYÜK KORKULARI DEPREMDİ

Fen öğretmeni Lale Portakaldalı ile matematik öğretmeni Selim Sercan Portakaldalı'nın en büyük korkularının deprem olduğu ortaya çıktı. Çiftin 2011'de Van depremine evlerinde yakalandığı ve son anda dışarı çıkarak hayatta kalmayı başardığı, daha güvenli olduğunu düşünerek Hatay'a taşınmaya karar verdikleri öğrenildi.

Antakya ilçesinde depreme dayanıklı konut arayan çift, Ilgım Apartmanı'nı bularak buraya taşındı. Çiftin Antakya'ya taşındıktan sonra 8 yaşındaki Arven ve 3 yaşındaki Asel adını verdikleri iki çocuklarının dünyaya geldiği belirtildi.

EN BÜYÜK ZEVKİ YEMEK YAPMAKTI

En büyük zevki yemek yapmak olan Selim Sercan Portakaldalı'nın çok sevilen bir öğretmen ve eşine aşık biri olduğu öğrenildi.

Çevresinde çok sevilen bir fen öğretmeni olan Lale Portakaldalı'nın enkaz altında kaldığını öğrenen onlarca öğrencisi bölgeye gelerek dualarıyla destek olmuştu.

Lale Portakaldalı, çocuklarına anadilleri olan arapçayı öğretir, kültürünü sever ve bunu çocuklarına da yaşatmaya çalışan bir anne olarak geride bir iz bıraktı. Öte yandan Ilgım Apartmanı'nın müteahhiti Salih Zorsu'nun firari olduğu ve güvenlik güçleri tarafından arandığı bildirildi.

Rönesans Rezidans hakkında bilirkişi raporu ortaya çıktı RÖNESANS REZİDANS HAKKINDA BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Gökhan Zan’ın acı günü! GÖKHAN ZAN'IN ACI GÜNÜ!
Kaderin böylesi! Oğlunun şehit düştüğü gün... KADERİN BÖYLESİ! OĞLUNUN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ GÜN...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA