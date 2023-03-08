En büyük korkuları sonları oldu! Güvenli diye taşınmışlardı...
12 sene önce Van’da depreme yakalanan ve evlerinden son anda çıkarak hayatta kalmayı başaran öğretmen çift Lale ve Selim Sercan Portakaldalı, Hatay'ın Antakya ilçesi Ilgım Apartmanına taşındı. 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Portakaldalı çiftinin depreme dayanıklı diye aldıkları dairelerinin bulunduğu 8 katlı Ilgım Apartmanı yerle bir oldu. 80 kişiye mezar olan apartmanın enkazında kalan matematik öğretmeni Selim Sercan ile fen öğretmeni eşi Lale Portakaldalı ve küçük çocukları depremde hayatını kaybetti.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Kurşunlu Sokak'taki Ilgım Apartmanı da depremde yerle bir oldu. Çiftin yakınları ve sevenleri günlerce büyük bir umutla 4 kişilik ailenin enkaz altından sağ olarak çıkmalarını bekledi.
Ancak 8. gün sonunda acı haber geldi. Portakaldalı çifti ile iki çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 kişilik aileden geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı. Çiftin sevenleri, arkadaşları ve yakınları acı haberle yıkıldı.
EN BÜYÜK KORKULARI DEPREMDİ
Fen öğretmeni Lale Portakaldalı ile matematik öğretmeni Selim Sercan Portakaldalı'nın en büyük korkularının deprem olduğu ortaya çıktı. Çiftin 2011'de Van depremine evlerinde yakalandığı ve son anda dışarı çıkarak hayatta kalmayı başardığı, daha güvenli olduğunu düşünerek Hatay'a taşınmaya karar verdikleri öğrenildi.
Antakya ilçesinde depreme dayanıklı konut arayan çift, Ilgım Apartmanı'nı bularak buraya taşındı. Çiftin Antakya'ya taşındıktan sonra 8 yaşındaki Arven ve 3 yaşındaki Asel adını verdikleri iki çocuklarının dünyaya geldiği belirtildi.
EN BÜYÜK ZEVKİ YEMEK YAPMAKTI
En büyük zevki yemek yapmak olan Selim Sercan Portakaldalı'nın çok sevilen bir öğretmen ve eşine aşık biri olduğu öğrenildi.
Çevresinde çok sevilen bir fen öğretmeni olan Lale Portakaldalı'nın enkaz altında kaldığını öğrenen onlarca öğrencisi bölgeye gelerek dualarıyla destek olmuştu.
Lale Portakaldalı, çocuklarına anadilleri olan arapçayı öğretir, kültürünü sever ve bunu çocuklarına da yaşatmaya çalışan bir anne olarak geride bir iz bıraktı. Öte yandan Ilgım Apartmanı'nın müteahhiti Salih Zorsu'nun firari olduğu ve güvenlik güçleri tarafından arandığı bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!
- Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?
- EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...
- TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE!
- İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depremi hangi tarihte yaşandı? Ege Denizi o tarihte sarsıldı!
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay'dan etkilenen burçlar
- İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...
- KADINLAR GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023 | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için en anlamlı, duygusal sözler! Sevgiliye, anneye, arkadaşa...
- 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED başkanı açıklaması!
- 16.500 TL hesaplara yatacak! SGK'ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!
- Sivas'ta okullar tatil mi edildi, edilecek mi? 8 Mart Sivas'ta yarın okullar var mı? 8 Mart okul tatili olan iller!
- 2023 SEÇİM TARİHİ | Seçim takvimi belli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?