En büyük korkuları sonları oldu! Güvenli diye taşınmışlardı...

Lale Portakaldalı, çocuklarına anadilleri olan arapçayı öğretir, kültürünü sever ve bunu çocuklarına da yaşatmaya çalışan bir anne olarak geride bir iz bıraktı. Öte yandan Ilgım Apartmanı'nın müteahhiti Salih Zorsu'nun firari olduğu ve güvenlik güçleri tarafından arandığı bildirildi.

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