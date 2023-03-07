Kahramanmaraş’ta depremden kurtulan 16 yaşındaki engelli Esmanur depremzedelere yardım eli uzattı

"MANTARLARI DEPREMZEDELER GÖNDERECEĞİZ"

Kahramanmaraş'ta depreme yakalandığını söyleyen 16 yaşındaki zihinsel engelli Esmanur Karahan, "Dördüncü katta oturuyorduk. Deprem başlayınca çöküp kapandık. Çok korktum. Sonra dışarı çıktık, bir süre arabada kaldık. Amcam vefat etti. İstanbul'a geldim ve teyzemin yanında kalıyorum. Engelliler Sarayında eğitim alıyorum. Burada arkadaşlarımızla topladığımız mantarları depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Hiç korkmasınlar, bugünler geçecek. Hepimiz onların yanındayız" dedi.