Kahramanmaraş'ta depremden kurtulan 16 yaşındaki engelli Esmanur depremzedelere yardım eli uzattı
Kahramanmaraş merkezli depremden kurtulan ve İstanbul’da teyzesinin yanına yerleşen 16 yaşındaki Esmanur, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında eğitim alıyor. Engelli arkadaşlarıyla mantar hasadını yapan Esmanur, 300 kilo mantarı depremzedelere gönderdi.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından toplumun her kesiminden afetzedelere yardım eli uzanmaya devam ediyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri de bu çerçevede harekete geçti.
Mantar üretim atölyesi kursiyerleri, Mart ayı hasadından elde ettikleri mantarları deprem bölgesine göndermeye karar verdi.
"MANTARLARI DEPREMZEDELER GÖNDERECEĞİZ"
Kahramanmaraş'ta depreme yakalandığını söyleyen 16 yaşındaki zihinsel engelli Esmanur Karahan, "Dördüncü katta oturuyorduk. Deprem başlayınca çöküp kapandık. Çok korktum. Sonra dışarı çıktık, bir süre arabada kaldık. Amcam vefat etti. İstanbul'a geldim ve teyzemin yanında kalıyorum. Engelliler Sarayında eğitim alıyorum. Burada arkadaşlarımızla topladığımız mantarları depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Hiç korkmasınlar, bugünler geçecek. Hepimiz onların yanındayız" dedi.
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