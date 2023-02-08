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Kahramanmaraş’ta enkazdan 10 saatlik çalışmayla kurtuldu! Sözleri yürekleri dağladı

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Giriş: 08.02.2023 12:21
Türkiye 7.7 ve 7.6'lık deprem ile yasa boğuldu.  Depremin yıkım üs bölgesi olan Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında sesi gelen 26 yaşındaki iç mimar Rümeysa Türkkorur, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Dışarı çıktıktan sonra enkazı gören Rümeysa, "İnanamıyorum, ben buradan nasıl çıktım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Enkazdan 10 saatlik çalışmayla kurtuldu!
Enkazdan 10 saatlik çalışmayla kurtuldu!
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