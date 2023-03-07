Ordu’da boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında yaşayan Muhammer G. (47) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Yeliz G. (32) arasında tartışma çıktı.