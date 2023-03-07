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Trafiğin ortasında dehşet veren kavga!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Trafiğin ortasında dehşet veren kavga!

Şişli’de taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında motosikletli taksinin aynasını kırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, öfkeden kendini kaybeden motosikletli taksiye tekme ve yumruk da attı. Yaşananlar kameralara yansırken, trafik polisi tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli Gayrettepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

ELİYLE TAKSİNİN AYNASINI KIRDI
Bu duruma öfkelenen motosiklet sürücüsü aracından inerek taksi şoförünün bulunduğu aracın aynasını kırdı.

Küfürler yağdıran motosikletli araca tekme ve yumruklarla da saldırdı. Şahsı trafik polisi araya girerek sakinleştirmeye çalışarak uzaklaştırdı.

Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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