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Güney Kore'den depremzedelere 10 milyon dolar yardım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Güney Kore’den depremzedelere 10 milyon dolar yardım

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Türkiye'deki depremzedelere inşa edilecek konutlar için 10 milyon doların üzerinde yardım sağlanacağını açıkladı.

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