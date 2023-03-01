Mansur Yavaş’tan büyük ayıp! Depremzede kente şartlı yardım: Yazıklar olsun

Onun dışında Ankara ASKİ, Kahramanmaraş Belediyesi'nden talepte bulunmuş; 'Siz bu malzemeleri verirseniz, biz size bu işleri yaparız' demişler. Yazıklar olsun diyorum."

"DEVLET HER YERDE VAR"

Muhalefet belediyeleri 'İktidarı nasıl sıkıntıya düşürebiliriz?' derdine düşmüş. Vatandaşı kurtarmanın derdinde değiller.Defne Belediyesi tek bir çadır olmadığını söyledi, Çadırkent, Defne Belediyesi bölgesinde çıktı.