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Diyarbakır'da enkazdan çıkan eşyalar sahiplerine verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Diyarbakır’da enkazdan çıkan eşyalar sahiplerine verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan 4 binanın enkazından çıkan eşyalar sahiplerine teslim edildi. Sınıflandırılan eşyalar, yıkılan Dündar, Serin 2, Yoldaş ve Hisami apartmanları için ayrılan departmanlara yerleştirildi.

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