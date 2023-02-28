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Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları başladı mı? e-Devlet! 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları başladı mı? e-Devlet! 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

"Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, 15 bin TL taşınma yardımı ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başlayacağını açıkladı. Peki, depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları başladı mı? e-Devlet! 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

"Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları başladı mı? e-Devlet! 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında afetzelere taşınma yardımı ödemeleri yatmaya başlıyor. Peki, depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları başladı mı? e-Devlet! 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

TAŞINMA YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Erdoğan,"15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Felaketlerden etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI VERİLECEK!

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

15 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK VE NE ZAMAN?

14 Şubat 2023 tarihli Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında düzenlendi.

Ana gündem maddesi deprem felaketi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılacak yardım ödemeleri ile ilgili bilgi verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu süreçte hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının düzenli bir şekilde sürmesini sağlayacağız.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım; şehirlerine, ilçelerine, mahallelerine, evlerine, işlerine velhasıl tüm unsurlarıyla hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa, bezginliğe asla kapılmadan beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak kayıplarını telafi edeceğiz.

İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin TL taşınma ve 2 bin TL ile 5 bin TL kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin TL destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım.

Ailelere deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz"

15 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 15 bin TL deprem taşınma desteği ödemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

15 bin TL nakit taşınma desteği ödemesi afetten etkilenen bölgelerdeki ailelere yapılacak.

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