İstanbul'da tarihi eser kaçakçıların operasyon: 2 kişi gözaltında
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17'inci yüzyıldan kalma olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ile Geç Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerde, 17'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ile Geç Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boy ve ebatlarda 5 kılıç, 1 taşınmaz kapı kanadı parçası, 1 gerdanlık ucuna takılı halde 17 Geç Osmanlı dönemi sikkesi, bir II. Abdülhamid tuğralı madalyon, bir III. Selim dönemine ait olduğu tarihlendirilen gümüş sikke, kınına takılı vaziyette sedef ve minai işlemeli 17 Geç Dönem Osmanlı tarihli kılıçlar, Geç Osmanlı dönemine tarihlendirilen 7 hançer, sedef işlemeli 2 kale tüfeği, 1 piştov tabanca, 1 sedef kakma tömbeki ve 10 Geç Osmanlı dönemi ve Erken Cumhuriyet dönemine tarihlendirilen toplu tabanca olmak üzere toplamda 144 parça 17 ve 18'inci yüzyıla tarihlendirilen eser ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 2863 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.
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