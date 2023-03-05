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SON DAKİKA! Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama kurtarma başlatıldı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edilirken, bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine giden A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu, "Bizler şu anda binanın çöktü noktadayız. Burası zeminle beraber 7 katlı bir bina. Burası Atatürk Bulvarı'nda yer alıyor. Enkazda 1 kişinin olduğu söyleniyor. Burası ağır hasarlı bir bina ve elektrik, su doğal gaz kesilmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ve tüm yetkililer burada. Askerler de enkaz altındaki sese ulaşmak için çalışıyor. Çökme anında bölgeden geçen bazı vatandaşların yaralandığı bilgisi var." dedi.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 17:05
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SON DAKİKA! Şanlıurfa’da 6 katlı bina çöktü! Arama kurtarma başlatıldı

Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Şanlıurfa’da 6 katlı bina çöktü! Arama kurtarma başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

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SON DAKİKA! Şanlıurfa’da 6 katlı bina çöktü! Arama kurtarma başlatıldı

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, belirli aralıklarla hep birlikte "sesimi duyan var mı?" diye enkaza doğru seslenerek çalışmalarını sürdürüyor.

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SON DAKİKA! Şanlıurfa’da 6 katlı bina çöktü! Arama kurtarma başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen binada CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA! Şanlıurfa’da 6 katlı bina çöktü! Arama kurtarma başlatıldı

Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer de olay yerinde incelemelerde bulundu.