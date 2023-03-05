SON DAKİKA! Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama kurtarma başlatıldı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edilirken, bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine giden A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu, "Bizler şu anda binanın çöktü noktadayız. Burası zeminle beraber 7 katlı bir bina. Burası Atatürk Bulvarı'nda yer alıyor. Enkazda 1 kişinin olduğu söyleniyor. Burası ağır hasarlı bir bina ve elektrik, su doğal gaz kesilmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ve tüm yetkililer burada. Askerler de enkaz altındaki sese ulaşmak için çalışıyor. Çökme anında bölgeden geçen bazı vatandaşların yaralandığı bilgisi var." dedi.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 17:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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