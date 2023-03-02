Deprem bölgesine giden itfaiyeci: O olay beni çok etkiledi

ENKAZ ALTINDAKİ BABANIN EN ACI DUASI

Enkaz altında ulaştıkları bir babanın sözlerinden çok etkilendiğini ifade eden Karaosman, "Orada bir kez empati kurdum. Bizim işte empati kurmak çok tehlikelidir. Sakıncalıdır ama bir baba olarak kurdum empatiyi. Depremin ikinci günüydü ihbar geldi bize, canlı var diye. Oraya doğru gittik. Depremzede 3 veya 4 kat aşağıdaydı. Yukarıdan delip yanına inip konuşuyoruz. Adam kolonun altında kalmıştı. 2 çocuğu ve eşi vefat etmişti. İnsana bir şekilde moral vermeye çalışıyoruz. 'Ben buradan asla çıkamayacağım' düşüncesindeydi. Onu kurtarma esnasında bunu sürekli söylüyordu. Ben de hep şunu diyordum, 'Yahu ben seni Rize'den buraya kurtarmak için geldim. Bak seni burada bırakmayacağım. Ya beraber çıkacağız ya burada kalacağız' diyordum. Bu şekilde diyaloğumuz olmuştu." dedi.