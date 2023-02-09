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73 saat sonra Sakarya itfaiyesi enkazdan çıkartmıştı! İlk isteği bakın ne oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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73 saat sonra Sakarya itfaiyesi enkazdan çıkartmıştı! İlk isteği bakın ne oldu

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından Sakarya itfaiyesi 73 saat sonra enkaz altından 5 yaşındaki kız çocuğu Mir Berza'yı kurtarmıştı. Küçük kızın ilk isteği ise bakın ne oldu...

Depremin yıkıma sebep olduğu 10 ile Türkiye'nin her yerinden sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında süren çalışmaların 73'üncü saatinde mutlu eden bir haber geldi.

Depremin ardından hemen bölgeye intikal eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından gelen ses sonrasında seferber oldu.

Sakarya itfaiyesince saatler süren çalışmada, felaketin 73'üncü saatinde 5 yaşındaki minik Mir Berzan Bağış, 55 yaşındaki babası Ali ile eşi Zelal sağ olarak ulaşıldı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ve birçok canı kurtaran Sakarya itfaiyesinin kurtardığı minik Mir Berzan ve ailesi hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen minik kızın ilk isteği ise su oldu.

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