73 saat sonra Sakarya itfaiyesi enkazdan çıkartmıştı! İlk isteği bakın ne oldu

Bölgede çalışmalarını sürdüren ve birçok canı kurtaran Sakarya itfaiyesinin kurtardığı minik Mir Berzan ve ailesi hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen minik kızın ilk isteği ise su oldu.

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