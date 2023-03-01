01 Mart 2023, Çarşamba
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İstanbul'a getirilen depremzedelerin tedavisi sürüyor! 14 bin 502 kişi taburcu edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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İstanbul’a getirilen depremzedelerin tedavisi sürüyor! 14 bin 502 kişi taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 15 bin 667 hastadan 14 bin 502'si taburcu edilirken, 1165'inin tedavisi devam ediyor.

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