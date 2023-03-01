İçme suyu tesisi neden atıl bırakıldı? Devletin yapıp Hatay Belediyesi’ne devrettiği tesis hasar almadı

Bu tesis DSİ eliyle 2017 yılında devri yapılmış bir tesis. Ancak burada bir işlem yapılmadı. Maalesef 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle içme suyu sıkıntısının yaşanması doğrultusunda tesisin tekrar faaliyete geçmesi için harekete geçildi. Biz de hem isale hattında hem arıtma tesisinde ne eksik var sa yeniden yaklaşık 100 milyon yatırımla tesisi kısa sürede ayağa kaldıracağız."