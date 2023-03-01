İçme suyu tesisi neden atıl bırakıldı? Devletin yapıp Hatay Belediyesi'ne devrettiği tesis hasar almadı
Hatay İskenderun'da Devlet Su İşleri'nin yapıp Hatay Büyükşehir Belediyesine teslim ettiği içme suyu tesisi atıl bırakıldı. Depremde hasar görmeyen tesis, DSİ tarafından yeniden hayata geçiriliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Adana Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe değerlendirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da yıkım büyük oldu altyapı yerler bir oldu. Hatay'ın altyapısını düzeltmek için Konya Büyükşehir Belediyesi 24 gündür çalışıyor. Hataylıları yeni bir sistemin ulaşması için 7/24 mesai yapılıyor.
Bölgede yaraları sarmak için mücadele sürerken 2017'de devletin yapıp HATSU'ya devrettiği tesis atıl bırakıldı. Kurulan tesis İskenderun'un su ihtiyacını karşılayacaktı. Devletin yapıp Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği tesis hasar almadı DSİ arıtma tesisi için devreye girdi.
Ahmet Ersin Gökçe'nin öne çıkan sözleri:
"Buranın inşaatı 2012 yılında başladı ve 2016 yılında tamamlandı. 2 parça halinde kurgulandı. İsale hattı ve ileri derece biyolojik arıtma içme suyu tesisi olarak yapıldı. Buraya suyu getiren hatlarımız var. Bu tesisler bugünkü şartlarda yapılsa 1 milyar 50 milyon liraya mal oluyor.
Bu tesis İskenderun ilçemizin kaliteli içme suyu ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için yapıldı. İleri derece yani tamamen memba kalitesine yakın bir saflıkta içme suyu amaçlanıyordu. İskenderun nüfusu 251 bin. Ancak bir 2050 nüfus projeksiyonu doğrultusunda yaklaşık 650 bin nüfusa hitap edebilecek bir sistemi burada kurduk.
İsale hattında yaklaşık 750 metre boruyla suyu bu arıtma tesisimize taşıyacağız. Ham su buradan tesise giriş yapıyor. Havuzlarda yükseliyor havalandırma şekliyle ilk arıtma işlemine başlanıyor. Hızlı ve yavaş karıştırıcı ünitelere devam ediyor. Kimyasal arıtmadan geçiyor akabinde kum filtrasyonuna tabi tutuluyor. Klorlandıktan sonra temiz içme suyu İskenderun halkımızın hizmetine sunuluyor.
Bu tesis DSİ eliyle 2017 yılında devri yapılmış bir tesis. Ancak burada bir işlem yapılmadı. Maalesef 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle içme suyu sıkıntısının yaşanması doğrultusunda tesisin tekrar faaliyete geçmesi için harekete geçildi. Biz de hem isale hattında hem arıtma tesisinde ne eksik var sa yeniden yaklaşık 100 milyon yatırımla tesisi kısa sürede ayağa kaldıracağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem Kahini yeni tarihi verdi: Abartmıyorum, bu bir uyarı! Frank Hoogerbeets Mart ayının o günlerine dikkat çekti! Maraş depremini 3 gün önceden bilmişti!
- İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!
- AÖF Bahar Dönemi Takvimi 2023 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıtları için son 1 gün! Sınavlar online mı yüz yüze mi yapılacak?
- MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?
- Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu SON DAKİKA | Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ liste...
- Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak!
- 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 2000 sonrasına emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?
- YKS BAŞVURULARI 2023 | Takvim netleşti mi? Başvurular ne zaman, hangi tarihte? AYT-YDT-TYT Son dakika
- EYT son dakika yasalaştı! EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos yeniden yayınlanacak mı?
- Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler ve Gönüllüler SMS sıralaması! Aziz, Asena, Çağla, Fatih, Elanur...
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?