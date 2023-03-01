01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İçme suyu tesisi neden atıl bırakıldı? Devletin yapıp Hatay Belediyesi'ne devrettiği tesis hasar almadı

İçme suyu tesisi neden atıl bırakıldı? Devletin yapıp Hatay Belediyesi'ne devrettiği tesis hasar almadı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
ABONE OL
İçme suyu tesisi neden atıl bırakıldı? Devletin yapıp Hatay Belediyesi’ne devrettiği tesis hasar almadı

Hatay İskenderun'da Devlet Su İşleri'nin yapıp Hatay Büyükşehir Belediyesine teslim ettiği içme suyu tesisi atıl bırakıldı. Depremde hasar görmeyen tesis, DSİ tarafından yeniden hayata geçiriliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Adana Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da yıkım büyük oldu altyapı yerler bir oldu. Hatay'ın altyapısını düzeltmek için Konya Büyükşehir Belediyesi 24 gündür çalışıyor. Hataylıları yeni bir sistemin ulaşması için 7/24 mesai yapılıyor.

Bölgede yaraları sarmak için mücadele sürerken 2017'de devletin yapıp HATSU'ya devrettiği tesis atıl bırakıldı. Kurulan tesis İskenderun'un su ihtiyacını karşılayacaktı. Devletin yapıp Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği tesis hasar almadı DSİ arıtma tesisi için devreye girdi.

Ahmet Ersin Gökçe'nin öne çıkan sözleri:

"Buranın inşaatı 2012 yılında başladı ve 2016 yılında tamamlandı. 2 parça halinde kurgulandı. İsale hattı ve ileri derece biyolojik arıtma içme suyu tesisi olarak yapıldı. Buraya suyu getiren hatlarımız var. Bu tesisler bugünkü şartlarda yapılsa 1 milyar 50 milyon liraya mal oluyor.

Bu tesis İskenderun ilçemizin kaliteli içme suyu ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için yapıldı. İleri derece yani tamamen memba kalitesine yakın bir saflıkta içme suyu amaçlanıyordu. İskenderun nüfusu 251 bin. Ancak bir 2050 nüfus projeksiyonu doğrultusunda yaklaşık 650 bin nüfusa hitap edebilecek bir sistemi burada kurduk.

İsale hattında yaklaşık 750 metre boruyla suyu bu arıtma tesisimize taşıyacağız. Ham su buradan tesise giriş yapıyor. Havuzlarda yükseliyor havalandırma şekliyle ilk arıtma işlemine başlanıyor. Hızlı ve yavaş karıştırıcı ünitelere devam ediyor. Kimyasal arıtmadan geçiyor akabinde kum filtrasyonuna tabi tutuluyor. Klorlandıktan sonra temiz içme suyu İskenderun halkımızın hizmetine sunuluyor.

Bu tesis DSİ eliyle 2017 yılında devri yapılmış bir tesis. Ancak burada bir işlem yapılmadı. Maalesef 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle içme suyu sıkıntısının yaşanması doğrultusunda tesisin tekrar faaliyete geçmesi için harekete geçildi. Biz de hem isale hattında hem arıtma tesisinde ne eksik var sa yeniden yaklaşık 100 milyon yatırımla tesisi kısa sürede ayağa kaldıracağız."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA