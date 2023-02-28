Aydın'da kan donduran görüntü! Yere yatırdığı adamı önce dövdü sonra kulağından bıçakladı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, sokak ortasında yere yatırdığı adamı önce çeşitli yerlerinden yaraladı daha sonra da kulağına bıçak sapladı. Yerde acıdan kıvranan adamın görüntüleri kan dondurdu.
Olay, akşam saatlerinde Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle 203. Sokak'ta meydana geldi. T.E. isimli şahıs, A.Y. isimli şahsı kaldırımın kenarına yatırıp yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
Yaşanan vahşeti görenlerin bağrışması ve 'Ne yapıyorsun sen?' diye seslenmesi üzerine A.Y.'nin başından kalkan T.E., kısa bir süre sonra tekrar yanına geldiği şahsın bu defa kulağına bıçak sapladı. Yaşananlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
31 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİNİN CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Olaydan sonra operasyon başlatan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli T.E.'nin uyuşturucu maddeden adam yaralama olayına kadar pek çok suçtan 31 ayrı sabıka dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.
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