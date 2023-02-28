Aydın’da kan donduran görüntü! Yere yatırdığı adamı önce dövdü sonra kulağından bıçakladı

Olayda yaralanan A.Y.'nin de uyuşturucu ve diğer suçlar olmak üzere çeşitli sabıkalarının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma ve tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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