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İzmir'de deprem! Ege Denizi'ndeki deprem etkiledi! AFAD son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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İzmir’de deprem! Ege Denizi’ndeki deprem etkiledi! AFAD son depremler listesi 2023

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nin İzmir Foça'ya yakın kısmında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 21.22'de yaşanan depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçüldü. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nin İzmir Foça'ya yakın kısmında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Saat 21.22'de yaşanan depremin derinliği 14.5 kilometre olarak açıklandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

İzmir ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

ASRIN FELAKETİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Uzman isimden iki ilçeye uyarı! 40 km...

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