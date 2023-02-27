İzmir'de deprem! Ege Denizi'ndeki deprem etkiledi! AFAD son depremler listesi 2023
AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nin İzmir Foça'ya yakın kısmında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 21.22'de yaşanan depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçüldü. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nin İzmir Foça'ya yakın kısmında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Saat 21.22'de yaşanan depremin derinliği 14.5 kilometre olarak açıklandı.
VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI
İzmir ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.
DEPREMİN DETAYLARI
SON DEPREMLER
ASRIN FELAKETİ
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
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