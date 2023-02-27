27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir depremi sonrası vatandaşlar sokağa çıktı! İşte o anlar...

İzmir depremi sonrası vatandaşlar sokağa çıktı! İşte o anlar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2023 22:22
AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nin İzmir Foça'ya yakın kısmında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 21.22'de yaşanan depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçüldü. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
Yeni büyük deprem riski var mı? Haritada anlattı
Yeni büyük deprem riski var mı? Haritada anlattı
İzmir depremi sonrası vatandaşlar sokağa çıktı
İzmir depremi sonrası vatandaşlar sokağa çıktı
Hatay’da fabrikada yangın
Hatay'da fabrikada yangın
Aysever’den Akşener’e salvolar
Aysever'den Akşener'e salvolar
Şehirler bir yılda ayağa kaldırılacak
"Şehirler bir yılda ayağa kaldırılacak"
Isı alınan enkazda zamana karşı yarış!
Isı alınan enkazda zamana karşı yarış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındayız
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındayız"
Adıyaman’dan helallik istiyoruz
"Adıyaman'dan helallik istiyoruz"
Fahrettin Koca’dan Malatya depremi açıklaması!
Fahrettin Koca'dan Malatya depremi açıklaması!
Binadaki çatlaklar ne anlama geliyor?
Binadaki çatlaklar ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman’da
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da
Baba ve kızı böyle kurtarıldı
Baba ve kızı böyle kurtarıldı
Daha Fazla Video Göster