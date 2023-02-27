27 Şubat 2023, Pazartesi
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İzmir depremi sonrası vatandaşlar sokağa çıktı! İşte o anlar...
AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nin İzmir Foça'ya yakın kısmında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 21.22'de yaşanan depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçüldü. İşte son dakika deprem haberinin detayları...