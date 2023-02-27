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Depremden sonra şoke eden görüntü! İşte yeraltı suyunun fışkırma anı

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Depremden sonra şoke eden görüntü! İşte yeraltı suyunun fışkırma anı

Büyük depremin ardından bölgeye incelemeye gidenlerin başında bilim insanları da geliyor. Hatırlanacağı kıyı bölgesi Hatay İskenderun'da depremin hemen ardından caddeler suyla dolmuştu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk İskenderun'da çalışma yaptı. Depremden sadece yarım saat yer altı suyunun nasıl kaynayıp, yüzeye fışkırdığına dair görüntülere ulaştı. Peki yer altı suyunun yüzeye çıkması ne anlam ifade ediyor?

Önce binaları yerle bir eden o büyük deprem meydana geldi. Sonrasında da Hatay İskenderun sahilinde su basan caddeler sokaklar görüntüsü kayda geçti. Yeraltı suları böyle kaynayıp, yüzeye fışkırdı.

Büyük depremin ardından Hatay İskenderun sahili sular altında kalmıştı. Öyle ki su yaklaşık 200-300 metre içeriye girmişti. Önce bu suyun deniz suyu olduğu düşünüldü ama sonrasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde depremden yaklaşık 15-20 dakika sonra yeraltı kaynak sularının yukarıya çıktığı görüldü.

Depremin şok dalgasıyla fışkırarak yüzeye çıkan bu yeraltı suyu, zeminin suya doygun olduğunu işaret ediyor. Bu da sular çekildikten sonrası. Geriye toprak kalmış. Uzmanlara göre Hatay İskenderun'daki binalar da bu yüzden ayakta kalamadı.

Konuyla ilgili ATV Haber'e konuşan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "İskenderun'da yeraltı sularının çıktığını gördük. Bu İskenderun için en anlama geliyor? Bu Türkiye'nin gördüğü en büyük zemin sıvılaşması demek." dedi.

Özellikle depremin ardından Hatay İskenderun'da daha yeni iki üç ay önce inşaatı tamamlanan binalarda yerlebir oldu. İşte uzmanlar o binaların yerle bir olmasının nedenini zemin sıvılaşmasına yani depremden sonra kayda geçen o yer altı sularının çıkmasını bağlıyor.

Hüseyin Öztürk, "O bölge suya doygun zemin demek oluyor.. doygun zeminlerde de böyle bina yaparsanız zemin sıvılaşmasıyla ilgili yıkılırsınız yana yatarsınız aşağı inersiniz demek oluyor." ifadelerini kullandı.

Sadece sahil hattında değil, zemin sıvılaşmasının olduğu birçok ilde benzer tehlike var. Fışkıran yeraltı suyu gösterdi ki, evler böyle suya doygun zeminlerde özel bir teknikle yapılmazsa binaların ayakta kalması çok zor. Öztürk, "Mühendislik tedbirlerini iyi almanız lazım. Zemini ya sıkılaştırmak lazım. Ya da kazık çakmak lazım." sözlerini kullandı.

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Depremden sonra şoke eden görüntü! DEPREMDEN SONRA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ!

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