Depremden sonra şoke eden görüntü! İşte yeraltı suyunun fışkırma anı

Sadece sahil hattında değil, zemin sıvılaşmasının olduğu birçok ilde benzer tehlike var. Fışkıran yeraltı suyu gösterdi ki, evler böyle suya doygun zeminlerde özel bir teknikle yapılmazsa binaların ayakta kalması çok zor. Öztürk, "Mühendislik tedbirlerini iyi almanız lazım. Zemini ya sıkılaştırmak lazım. Ya da kazık çakmak lazım." sözlerini kullandı.

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