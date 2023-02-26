Green Card başvuru sonucu ÖĞRENME | Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu? ABD Yeşil Kart son durum
Green Card başvuru sonuçlarına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Başvuruları 8 Kasım'da sona eren ABD Yeşil Kart adayları süreç hakkında detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Mart ayına sayılı günler kala arama motorlarında "2023 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 5 Ekim ila 8 Kasım 2022 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar sonuçları nereden nasıl öğreneceklerini merak ediyorlar. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıo bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.
PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?
Bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için pasaportun olmasına gerek kalmadı.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)
7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.
8. Submit Linkine tıklayın.
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- Green Card başvuru sonucu ÖĞRENME | Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu? ABD Yeşil Kart son durum
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