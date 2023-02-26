Green Card başvuru sonucu ÖĞRENME | Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu? ABD Yeşil Kart son durum

Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 5 Ekim ila 8 Kasım 2022 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar sonuçları nereden nasıl öğreneceklerini merak ediyorlar. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.