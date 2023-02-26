İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dünden çok daha yüksek

BU İLLERDE SORUN GÖZÜKÜYOR

Arslan, "Hatay, bakın şurası oldu. Burada bir zorlanma var Bingöl, Muş civarında. İstanbul'da zaten baya bir sorun gözüküyor ve İzmir'de aynı zamanda sorun gözüküyor. Bu depremlerden bir tanesinin olması diğerlerini bazen geciktirebiliyor bazen de tetikliyor." ifadelerini kullandı.