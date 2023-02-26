İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dünden çok daha yüksek
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskin en çok arttığı bölgeler arasında İstanbul, Bingöl ve İzmir var. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nde 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti. İstanbul artık her an risk altında. Peki ne yapmalıyız? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samed Arslan konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye nüfusunun yüzde 90'ı deprem kuşağında yaşıyor.
Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremlerin ardından Doğu ve Kuzey Anadolu Fay Hatları'ndaki enerji birikimi, yeni depremlerin habercisi mi?
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samed Arslan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
BU İLLERDE SORUN GÖZÜKÜYOR
Arslan, "Hatay, bakın şurası oldu. Burada bir zorlanma var Bingöl, Muş civarında. İstanbul'da zaten baya bir sorun gözüküyor ve İzmir'de aynı zamanda sorun gözüküyor. Bu depremlerden bir tanesinin olması diğerlerini bazen geciktirebiliyor bazen de tetikliyor." ifadelerini kullandı.
3 YIL ÖNCE TAHMİN ETMİŞ
Türkiye'nin yüzde 90'ı yakın gelecekte deprem riski altında. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezinde yaklaşık 3 yıl önce hazırlanan simülasyona baktığımızda simülasyon Hatay ve Kahramanmaraş çevresindeki depremleri tahmin etmiş oldu.
Şimdi ise Bingöl, Elazığ ve Muş'u etkileyen Doğu Anadolu Fay Hattı var. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Fay Hattı'na baktığımızda İstanbul ve İzmir de depremden yakın gelecekte etkilenecek iller arasında.
DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLLER
Arslan, İstanbul'un yanı sıra Bingöl ve İzmir'in deprem riskinin en yüksek olduğu bölgeler olduğuna dikkat çekti.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLUR?
Arslan, "Şöyle çok daha net görebilirsiniz. İstanbul için 7 ila 7,3 arası gibi görünüyor. Bingöl yine 7'nin üzerinde. Bu hatların tamamı 7'nin üzerinde İzmir hariç, İzmir birazcık daha aşağıda kalabilir." şeklinde konuştu.
İSTANBUL İÇİN HER AN DURUMUNA GELDİK Mİ?
- Evet istatistik öyle gösteriyor.
Arslan ayrıca vatandaşların bir an önce deprem risk analizi yaptırmaları gerektiğini kaydetti. Arslan şu ifadeleri kullandı;
- Vatandaşın yapması gereken şey şu, benim binam olası depremde ayakta kalır mı kalmaz mı?
- Bir binanın deprem yeterliliğinin analizi bir evin mutfak dolap kapaklarını değiştirmenin bile yarı fiyatında. Bırakın dolap kapakları biraz daha kalsın çoluğunu çocuğunuzu kendinizi riske atmayın. Perdenizi yenilemeyin, yeni bir yatak almayın.
Peş peşe yaşanan büyük artçılar endişeyi de beraberinde getirdi.
Peki artçılar Marmara depremini tetikler mi? Bu depremler ne anlama geliyor?
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Doğu Anadolu fay hattına yönelik bilgi verdi.
"ANADOLU LEVHASINI SIKIŞTIRIYOR"
Bektaş, "Şimdi burada 500 yıldır bir suskunluk var. Enerji birikmiş. Bir kırılma oldu Pazarcık'ta 15 gün önce. Şurada haritayı görüyorsunuz Arap levhası, kuzeye doğru hareket ediyor ve Anadolu levhasını sıkıştırıyor." ifadelerini kullandı
7,7'lik depremin ardından Doğu Anadolu fay hattından kaynaklı 6 binden fazla artçı sarsıntı yaşandı.
Sismik hareketliliğin artmasıyla akıllara yıllardır beklenen Marmara depremi geldi.
Prof. Dr. Bektaş, Marmara'daki fay hattı hakında da konuştu.
Bektaş, "Karadeniz'e kadar sismik dalgalar geldi. Marmara batıdan doğuya doğru olan fay eskiden düşünüldüğü gibi güçlü bir kilitlenme güçlü bir deprem enerjisi üretme modunda değil. Daha aksine enerjiyi küçük küçük depremlerle harcamaktadır. Demek ki olabilecek olan deprem en azından 7'den küçük olma olasılığını bize gösterir." dedi.
Ancak büyük depremler fayların hareketliliğini etkileyebiliyor ve bu noktada tedbir çok önemli.
"İSTANBUL'U HAZIRLAMAMIZ LAZIM"
Bektaş, "Bu demek değildir ki deprem kapıda. Bu demek değildir ki deprem uzakta. Bu açıdan bakarsak İstanbul bir deprem tehlikesi altındadır. 7.5'lik bir depreme karşı İstanbul'u her an hazırlamamız lazım." şeklinde konuştu.
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