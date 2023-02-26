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Haberler Özel Haber Haberleri İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dünden çok daha yüksek

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dünden çok daha yüksek

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Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskin en çok arttığı bölgeler arasında İstanbul, Bingöl ve İzmir var. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nde 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti. İstanbul artık her an risk altında. Peki ne yapmalıyız? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samed Arslan konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye nüfusunun yüzde 90'ı deprem kuşağında yaşıyor.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremlerin ardından Doğu ve Kuzey Anadolu Fay Hatları'ndaki enerji birikimi, yeni depremlerin habercisi mi?

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samed Arslan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

BU İLLERDE SORUN GÖZÜKÜYOR

Arslan, "Hatay, bakın şurası oldu. Burada bir zorlanma var Bingöl, Muş civarında. İstanbul'da zaten baya bir sorun gözüküyor ve İzmir'de aynı zamanda sorun gözüküyor. Bu depremlerden bir tanesinin olması diğerlerini bazen geciktirebiliyor bazen de tetikliyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

3 YIL ÖNCE TAHMİN ETMİŞ

Türkiye'nin yüzde 90'ı yakın gelecekte deprem riski altında. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezinde yaklaşık 3 yıl önce hazırlanan simülasyona baktığımızda simülasyon Hatay ve Kahramanmaraş çevresindeki depremleri tahmin etmiş oldu.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Şimdi ise Bingöl, Elazığ ve Muş'u etkileyen Doğu Anadolu Fay Hattı var. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Fay Hattı'na baktığımızda İstanbul ve İzmir de depremden yakın gelecekte etkilenecek iller arasında.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLLER

Arslan, İstanbul'un yanı sıra Bingöl ve İzmir'in deprem riskinin en yüksek olduğu bölgeler olduğuna dikkat çekti.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLUR?

Arslan, "Şöyle çok daha net görebilirsiniz. İstanbul için 7 ila 7,3 arası gibi görünüyor. Bingöl yine 7'nin üzerinde. Bu hatların tamamı 7'nin üzerinde İzmir hariç, İzmir birazcık daha aşağıda kalabilir." şeklinde konuştu.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

İSTANBUL İÇİN HER AN DURUMUNA GELDİK Mİ?

- Evet istatistik öyle gösteriyor.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Arslan ayrıca vatandaşların bir an önce deprem risk analizi yaptırmaları gerektiğini kaydetti. Arslan şu ifadeleri kullandı;

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

- Vatandaşın yapması gereken şey şu, benim binam olası depremde ayakta kalır mı kalmaz mı?

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

- Bir binanın deprem yeterliliğinin analizi bir evin mutfak dolap kapaklarını değiştirmenin bile yarı fiyatında. Bırakın dolap kapakları biraz daha kalsın çoluğunu çocuğunuzu kendinizi riske atmayın. Perdenizi yenilemeyin, yeni bir yatak almayın.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Peş peşe yaşanan büyük artçılar endişeyi de beraberinde getirdi.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Peki artçılar Marmara depremini tetikler mi? Bu depremler ne anlama geliyor?

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Doğu Anadolu fay hattına yönelik bilgi verdi.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

"ANADOLU LEVHASINI SIKIŞTIRIYOR"

Bektaş, "Şimdi burada 500 yıldır bir suskunluk var. Enerji birikmiş. Bir kırılma oldu Pazarcık'ta 15 gün önce. Şurada haritayı görüyorsunuz Arap levhası, kuzeye doğru hareket ediyor ve Anadolu levhasını sıkıştırıyor." ifadelerini kullandı

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

7,7'lik depremin ardından Doğu Anadolu fay hattından kaynaklı 6 binden fazla artçı sarsıntı yaşandı.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Sismik hareketliliğin artmasıyla akıllara yıllardır beklenen Marmara depremi geldi.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Prof. Dr. Bektaş, Marmara'daki fay hattı hakında da konuştu.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Bektaş, "Karadeniz'e kadar sismik dalgalar geldi. Marmara batıdan doğuya doğru olan fay eskiden düşünüldüğü gibi güçlü bir kilitlenme güçlü bir deprem enerjisi üretme modunda değil. Daha aksine enerjiyi küçük küçük depremlerle harcamaktadır. Demek ki olabilecek olan deprem en azından 7'den küçük olma olasılığını bize gösterir." dedi.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

Ancak büyük depremler fayların hareketliliğini etkileyebiliyor ve bu noktada tedbir çok önemli.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

"İSTANBUL'U HAZIRLAMAMIZ LAZIM"

Bektaş, "Bu demek değildir ki deprem kapıda. Bu demek değildir ki deprem uzakta. Bu açıdan bakarsak İstanbul bir deprem tehlikesi altındadır. 7.5'lik bir depreme karşı İstanbul'u her an hazırlamamız lazım." şeklinde konuştu.

İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

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İSTANBUL için DEPREM uyarısı! 3 yıl önce hazırlanan simülasyon Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini tahmin etmişti... Uzman isimden hayati uyarı: İstanbul için risk dündan çok daha yüksek

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