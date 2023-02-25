26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da dehşete düşüren yeni deprem görüntüsü! Akaryakıt istasyonu...

Hatay'da dehşete düşüren yeni deprem görüntüsü! Akaryakıt istasyonu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
ABONE OL
Hatay’da dehşete düşüren yeni deprem görüntüsü! Akaryakıt istasyonu...

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ı da vurdu.6 Şubat tarihinde yaşanan ilk depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüleri otaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde deprem anında gökyüzü bir anda aydınlanıyor ve büyük panik yaşanıyor.

6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Güvenlik kamera görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bir akaryakıt istasyonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntının ardından gökyüzü bir anda aydınlanıyor.

İstasyon çalışanları deprem sırasında büyük panik yaşıyor.

7.7 civarı yeni deprem ne zaman olur? 7.7 CİVARI YENİ DEPREM NE ZAMAN OLUR?
Dehşete düşüren deprem anı DEHŞETE DÜŞÜREN DEPREM ANI
7.7 civarı yeni deprem ne zaman olur?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA