Hatay’da dehşete düşüren yeni deprem görüntüsü! Akaryakıt istasyonu...

Güvenlik kamera görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bir akaryakıt istasyonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntının ardından gökyüzü bir anda aydınlanıyor.

İstasyon çalışanları deprem sırasında büyük panik yaşıyor.