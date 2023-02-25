Hatay'da dehşete düşüren yeni deprem görüntüsü! Akaryakıt istasyonu...

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ı da vurdu.6 Şubat tarihinde yaşanan ilk depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüleri otaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde deprem anında gökyüzü bir anda aydınlanıyor ve büyük panik yaşanıyor.

6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Güvenlik kamera görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bir akaryakıt istasyonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntının ardından gökyüzü bir anda aydınlanıyor.

İstasyon çalışanları deprem sırasında büyük panik yaşıyor.