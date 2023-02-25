Kahramanmaraş ve çevresinde 7.7 civarı bir deprem ne zaman meydana gelir? İşte öngörülen tarih...

"GELECEK 20 YA DA 50 YILDA MI..."

Jordi Diaz, "Çok büyük, şiddetli bir deprem. Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi. 9 saat ayarla iki büyük deprem çok az görülen bir durum. Türkiye'de deprem, sismik haritada 'kırmızı' olarak belirlenen riskli bir bölgede oldu. Burada deprem olacağı biliniyordu ama geçen hafta mı, gelecek 20 ya da 50 yılda mı olacağı tabii ki bilinmiyordu. Sorun burada." şeklinde konuştu.

İtalyan Profesör Carlo Doglioni de ilerleyen zamanlarda kaymaların artabileceğinin tespit edildiğini belirtti.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Başkanı Prof. Carlo Doglioni, "Bizim hesaplarımız ve Amerikan Jeolojik Servisi'nin hesapladığı ilk tahminlere göre, bu segment boyunca kaymanın 3 metre uzunluğunda olduğuydu ancak daha sonra bu kırılma yayıldı, böylece sistemin de hareketi devam etti. Bu kırılma ile ikincisi arasında metre sayısı da kesinlikle artacaktır." dedi.