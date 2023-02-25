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Malatya Havalimanı altyapı çalışması esnasında göçük: 2 işçi vefat etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Malatya Havalimanı altyapı çalışması esnasında göçük: 2 işçi vefat etti

Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının altyapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçi vefat etti.

Olay, bugün Akçadağ ilçesindeki Malatya Havalimanı'nda meydana geldi.

Havalimanın yeni terminal binasının alt yapı çalışmaları sırasında açılan 3 metre derinliğindeki çukurda, toprak kayması sonucu göçük oluştu.

İki işçi göçük altında kalırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Yapılan çalışma sonucu iki işçi de göçük altından çıkarıldı.

İki işçi de sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İşçilerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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