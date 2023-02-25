Malatya Havalimanı altyapı çalışması esnasında göçük: 2 işçi vefat etti

İki işçi göçük altında kalırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.



Yapılan çalışma sonucu iki işçi de göçük altından çıkarıldı.

İki işçi de sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İşçilerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri hastanenin morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.