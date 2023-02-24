Minik Sidra’yı kurtaran maden işçisi o anları anlattı: Hem üzüldük hem sevindik

"2 KARDEŞİN CENAZESİNİ GÖRDÜK"



Küçük Sidra'yı enkazdan çıkarttıkları anları anlatan maden işçisi Talip Uçar, "Enkazın içinden ses geldiğini söylediler. Fakat o binaya 2-3 kez gitmiştik, ses alamamıştık. Son gittiğimizde sesi biz de aldık. Arkadaşlarımız ile birlikte bir delik açtık. İçeriye girdim, lambamı yaktım. O sırada Sidra, direkt bana bakıyordu. O anda çok duygusallaştım, daha çok çalışmaya başladık. Sidra'yı sakinleştirmeye başladım, hassas bir şekilde davranarak, arkadaşlarımın beni bacaklarımdan geriye çekmesi ile çıkardım" dedi.