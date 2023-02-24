24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Minik Sidra’yı kurtaran maden işçisi o anları anlattı: Hem üzüldük hem sevindik

Minik Sidra’yı kurtaran maden işçisi o anları anlattı: Hem üzüldük hem sevindik

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
ABONE OL
Minik Sidra’yı kurtaran maden işçisi o anları anlattı: Hem üzüldük hem sevindik

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ili yıktı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 35 saat sonra 5 yaşındaki Sidra'yı enkazdan sağ çıkartan maden işçisi 37 yaşındaki Talip Uçar, o anları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'a giden maden işçileri, Kırıkhan ilçesi Çarşamba Pazarı Mahallesi'ndeki enkazdan ses alınca, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Açılan dar koridora giren Talip Uçar, 35 saat sonra enkazdan küçük Sidra'yı kurtardı, ardından Suriyeli anne-babası ekiplerce sağ çıkarıldı.

Maden işçileri, hastanedeki tedavisinin ardından küçük kızı, kaldığı çadırda ziyaret edip, hediye verdi.

"2 KARDEŞİN CENAZESİNİ GÖRDÜK"

Küçük Sidra'yı enkazdan çıkarttıkları anları anlatan maden işçisi Talip Uçar, "Enkazın içinden ses geldiğini söylediler. Fakat o binaya 2-3 kez gitmiştik, ses alamamıştık. Son gittiğimizde sesi biz de aldık. Arkadaşlarımız ile birlikte bir delik açtık. İçeriye girdim, lambamı yaktım. O sırada Sidra, direkt bana bakıyordu. O anda çok duygusallaştım, daha çok çalışmaya başladık. Sidra'yı sakinleştirmeye başladım, hassas bir şekilde davranarak, arkadaşlarımın beni bacaklarımdan geriye çekmesi ile çıkardım" dedi.

Sidra'nın 2 kardeşinin öldüğünü belirten Uçar, "Sidra'yı aldıktan sonra anne ve babayı çıkarttık. Fakat içeriye tekrar girdikten sonra 2 kardeşin cenazesini gördük. Hem üzüldük hem sevindik. Ekip olarak çok iyiydik. İçeride, 'Arkamda sağlam arkadaşlarım var' diyerek çok tehlikeli yerlere girdik. Bu şekilde çok sayıda canlıyı dışarıya çıkarmayı başardık. Onlardan biri de Sidra'ydı" diye konuştu.

Sidra'yı kurtaran ekipte yer alan 11 yılık madenci işçi 40 yaşındaki Yasin Kalem ise "Ekip olarak çok yorulmuştuk. O anda Sidra'nın kurtarılması, bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. Sidra'yı enkazdan çıkardıktan sonra kucağıma aldım. Sonra fotoğrafı çekmişler. Sidra'nın o bakışları hem bizlerin hem de dünyanın gündeminde yer aldı. Aslında o bizim ve herkesin mutluluğuydu" ifadelerini kullandı.

Ağlatan diyalog: Bana gözlük alır mısın? AĞLATAN DİYALOG: BANA GÖZLÜK ALIR MISIN?
Boşaltın artçı oluyor uyarılarına rağmen... "BOŞALTIN ARTÇI OLUYOR" UYARILARINA RAĞMEN...
Domuz damı yöntemi nedir? DOMUZ DAMI YÖNTEMİ NEDİR?
Madencilerin bu notu okulda ders olur MADENCİLERİN BU NOTU OKULDA DERS OLUR
Cumhurbaşkanlığına ait uçak devrede CUMHURBAŞKANLIĞINA AİT UÇAK DEVREDE
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA