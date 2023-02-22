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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı arttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı arttı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından can kaybı sayısı 43 bin 556'ya yükseldi.

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