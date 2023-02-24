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Konya'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! SON DEPREMLER LİSTESİ

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Konya’da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada saat 17.01'de yaşanan depremin derinliğinin 7.05 kilometre olduğu kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.01'de merkez üssü Ereğli ilçesi olan, yerin 7,05 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.

Depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR

SON DEPREMLER LİSTESİ

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