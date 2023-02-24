Konya’da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.01'de merkez üssü Ereğli ilçesi olan, yerin 7,05 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.