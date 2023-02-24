Konya'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada saat 17.01'de yaşanan depremin derinliğinin 7.05 kilometre olduğu kaydedildi.
Depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
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