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Köprüden tünele düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Köprüden tünele düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kocaeli’nin Derince ilçesinde üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adam, köprüden tünele düşerek hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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