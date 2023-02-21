Deprem üzerinden yalanlara doymadılar! Devleti karalama çabaları tek tek çürütüldü

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da ağır yıkımlar yaşandı. Depremin acısı henüz tazeliğini korurken, sarsıntının yaşandığı ilk andan itibaren özellikle muhalif kesim tarafından ortaya atılan yalanlar büyük bir dezenformasyona neden oldu. Devleti karalamaya çalışan isim ve kurumların iddiaları tek tek çürütüldü. İşte detaylar...