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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2023
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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Kent merkezinde yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları ile hassas terazi ele geçirildi.

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