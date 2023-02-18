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Muğla Akyaka sahilinde çarpıcı olay: Deniz suyu 50 metre çekildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Muğla Akyaka sahilinde çarpıcı olay: Deniz suyu 50 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Peki, bu dikkat çeken olayın sebebi ne? İşte detaylar...

Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık bir haftada 50 metreye yaklaşan çekilme, bölgede yaşayanları ve gezintiye gelenleri şaşırttı.

Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.

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