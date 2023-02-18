Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Sözcü’nün “Deprem bölgesi riskli değilmiş” haberine yanıt: Yalan ve asılsız

(İŞTE SÖZCÜ'NÜN O MANŞETİ)

İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sözcü'nün provokasyonunu çürüten o açıklamalar:

"2013 YILINDA RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ"

Yüzde 65'inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2013 yılında riskli alan ilan edilmiştir.

"DANIŞTAY KARARIYLA İPTAL EDİLDİ"

Ancak depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimler itiraz ederek Bakanlar Kurulu'nun bu kararını mahkemeye taşımıştır. Yapılan itiraz üzerine riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

"BAKANLAR KURULU YENİDEN RİSKLİ ALAN İLAN ETTİ"

Bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanlar yeniden riskli alan ilan edilmiştir.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM YERİNE PARSEL BAZLI DÖNÜŞÜM..."

İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkanmış, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

"VATANDAŞLARIMIZIN YÜZDE 80'İ İLE ANLAŞARAK..."

Nitekim Hatay'da TOKİ eliyle yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yüzde 80'i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; asrın felaketini yaşadığımız böylesi bir dönemde vatandaşlarımızın acılarını istismar edenlerle, her türlü tezviratla, mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

"11 İLİMİZİ EN KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz.