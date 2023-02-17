Depremzedelere yardımlar emin ellerde! MSB’nin Deprem Lojistik Merkezi böyle görüntülendi
6 Şubat günü Türkiye asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili birden yıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Hatay'da kurduğu Deprem Lojistik Merkezi'ne gelen yardımlar güvenle depremzedelere ulaştırılıyor. Günlük 10 bin kişilik yemek üretilip çadırkentlere dağıtılıyor. İşte bakanlık tarafından vatandaşlara her türlü ihtiyacın ilk elden ulaştırıldığı merkez...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da 8'inci Komando Tugay Komutanlığında depremzedelere gönderilen yardımları koordine etmek için Lojistik Merkezi kurdu. Bakanlık vatandaşlara her türlü ihtiyacın ilk elden ulaştırıldığı merkezin kapılarını açtı.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile lojistik merkezini inceleme imkanı bulduk. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da saha tespiti ve deprem öncesine yönelik önlemlerin önemine dair tespitlerini dinledik.
Hatay'da halen 2 bin 723 askeri personel alanda görev yapıyor. Değişik bölgelerde şimdiye kadar toplam bin 200 kapasiteli 5 çadır kent hizmet verir duruma getirildi. Bir yandan yardımlar teslim edilirken diğer yandan da çadır kentler kurularak sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapılıyor.
TEK TEK TASNİF EDİLİYOR
Depremzedelere gönderilen yardımların koordine edilmesi için 8'inci Komando Tugay Komutanlığı tören alanı ve stadyumu lojistik üssü olarak faaliyet gösteriyor. Şehre gelen yardımlar tek tek tasnif edilerek çadırlara konuluyor.
Şampuandan kefene, undan şekere, yastığa, yorgana, giysiden bebek mamalarına, katalitik sobadan kışlık pantolona, cekete, battaniyeye, ayakkabıya, monta, suya, hijyen malzemesine kadar hemen her ihtiyaç merkezde bulunuyor. Adeta bir hipermarket ve online teslim kanalı modeli uygulanıyor.
KİMSE ELİ BOŞ GÖNDERİLMİYOR
Yardım tırları tugaya kontrollü biçimde alınıyor. MÜSİAD gönüllüleri askerle birlikte çalışıyor. AFAD uzmanları ve muhtarlarla koordinasyon sağlanıyor.
Özel olarak kurulan masada MÜSİAD ekipleri gelen malzemeleri kayda alıyor. Yardımlar, kimlik bilgileri alınan depremzedelere Mehmetçik tarafından bizzat yerinde ve ilk elden teslim ediliyor.
Nizamiyeye gelen depremzedeler eli boş döndürülmüyor. Vatandaşlara ilk olarak çay- kahve ikram ediliyor. Eksikleri soruluyor. Mehmetçik malzemeleri kişiye özel paketlerle kamyona yüklüyor. Vatandaşa yerinde bizzat teslim ediyor, eksiklerini giderip yaralarını sarıyor.
SICAK YEMEK ULAŞTIRILIYOR
Aynı zamanda sıcak yemek ve ekmek de çıkartan Tugay, depremzede başta olmak üzere, arama-kurtarma ekiplerine ve gönüllülere sıcak yemek ikramında bulunuyor.
11 mutfak 3 seyyar fırınla hizmet veriliyor. Depremzede için günlük 15 bin ekmek, 10 bin yemek üretiliyor. Gönderilen yardımlar köylere de ulaştırılıyor.
Tugay bünyesinde sahra mutfağı, bir an olsun bölgeye desteğini kesmiyor. Termobox yani ısı koruyucu kutulara konulan yemekler kamyonlarla çadır kentlere götürülüyor.
ÇADIR KENTLER KURULDU
Kurulan çadır kentlerde yangın söndürme cihazları, su depoları ile seyyar banyo ve tuvaletler bulunuyor. Şehirdeki iki büyük hastanenin su ihtiyacı da karşılanıyor.
Tankerlerle düzenli su taşınıp suların akmasını sağlanıyor.
Köylere şu ana kadar toplam bin 516 araçla yardım yapıldı. AFAD ile koordineli çalışılıyor. Yeni çadır kent talepleri de karşılanarak, uygun yerlerin belirlenmesinin ardından çadır kurma faaliyetlerine devam ediliyor.
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