Depremzedelere yardımlar emin ellerde! MSB’nin Deprem Lojistik Merkezi böyle görüntülendi

Hatay'da halen 2 bin 723 askeri personel alanda görev yapıyor. Değişik bölgelerde şimdiye kadar toplam bin 200 kapasiteli 5 çadır kent hizmet verir duruma getirildi. Bir yandan yardımlar teslim edilirken diğer yandan da çadır kentler kurularak sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapılıyor.