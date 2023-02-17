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2023 son depremler... Hatay 5.1 deprem sallandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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2023 son depremler... Hatay 5.1 deprem sallandı

SON DAKİKA: AFAD verilerine göre Hatay'da saat 22.47'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte depreme dair tüm detaylar ve 2023 son depremler listesi...

SON DAKİKA: T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük: 5.1 (Mw)

Yer: Akdeniz - [08.80 km] Arsuz (Hatay)

Tarih: 2023-02-16 Saat:22:47:51 TSİ

Enlem: 36.215 N

Boylam: 35.783 E

Derinlik: 10.77 km

2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

16-02-2023 22:47:50 36.253 35.752 9.26 MW 5.1 Akdeniz - [05.64 km] Arsuz (Hatay)
16-02-2023 22:42:57 38.023 37.694 7 MW 3.1 Doğanşehir (Malatya)

16-02-2023 22:41:30 38.085 37.768 7 MW 3.1 Doğanşehir (Malatya)
16-02-2023 22:34:08 36.317 36.143 7.01 ML 2.2 Antakya (Hatay)
16-02-2023 22:33:49 37.389 36.854 7 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

16-02-2023 22:31:52 38.169 37.972 7 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya)
16-02-2023 22:31:12 38.21 38.692 7 ML 2.2 Pütürge (Malatya)

16-02-2023 22:27:39 37.823 37.964 11.95 ML 1.7 Tut (Adıyaman)

16-02-2023 22:27:03 38.356 38.197 7 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
16-02-2023 22:23:44 38.122 38.521 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)

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