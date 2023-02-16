Milyon mu milyar mı daha büyük? Trilyon Katrilyon, Sekstilyon... Büyükten küçüğe sıralaması | 1 milyonda ne kadar sıfır var?

Milyon mu milyar mı daha büyük daha sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyon Milyar Trilyon Katrilyon Sekstilyon sayı birimlerinin büyükten küçüğe sıralaması öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 2 milyon nasıl yazılır? 1 milyonda ne kadar sıfır var? İşte detayları...