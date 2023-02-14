14 Şubat 2023, Salı
Asrın felaketi 10 ili etkiledi! İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da depremin kabus dakikaları
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. İşte 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin dakika dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 14.02.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 14:05
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