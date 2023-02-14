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Haberler Galeri Asrın felaketi 10 ili etkiledi! İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da depremin kabus dakikaları

Asrın felaketi 10 ili etkiledi! İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da depremin kabus dakikaları

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. İşte 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin dakika dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 14.02.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 14:05
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Asrın felaketi 10 ili etkiledi! İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da depremin kabus dakikaları

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

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Asrın felaketi 10 ili etkiledi! İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da depremin kabus dakikaları

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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Asrın felaketi 10 ili etkiledi! İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da depremin kabus dakikaları

İŞTE ASRIN FELAKETİNİN ÖNEMLİ DAKİKALARI:

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Asrın felaketi 10 ili etkiledi! İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da depremin kabus dakikaları
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Asrın felaketi 10 ili etkiledi! İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da depremin kabus dakikaları