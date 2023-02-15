Adıyaman’da korkutan görüntü! Önce depremden sonra kayalardan kaçtılar

BU DEPREMDE KAYA İKİYE BÖLÜNDÜ



60 yaşındaki köy sakini Aziz Özkazar da "Bu taşlar gördüğümüz kadarıyla yerinde sabitti. Daha önce yaptığımız müracaatlarda gelen kontrolde taşın sağlam olduğunu bize söylediler. Biz de o yüzden korkmadık ama bu depremde kaya ikiye bölündü. Şu andaki tek çözüm bir kırıcının gelip üst taraftan bunu kırıp bu tehlikeyi önlemesi. Şu anda tedbir için çadırlara geldik. Çadırlarda yaşam can güvenliğimiz için uzaklaşmış bulunmaktayız. Eşyalarımız evlerin altında, hayvanlarımız evlerin altında. Hayvanları bağlayacak yer yok, düz arazi yok ki çadır kuralım. Hayvanı besleme sıkıntısı da çekiyoruz. Deprem zaten evlere gereken zararı verdi. Hatta evler engebeli olduğu için araç da geçmiyor, herhangi bir ulaşım da yok. Kaya hala sallanıyor. Arkadaki başka taş da yukarıdan kayıp gelmiş zamanında ama hangi tarih olduğunu tahmin edemiyoruz" ifadelerini kullandı.