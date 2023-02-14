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Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul’a getirildi

Son dakika haberine göre Adana'dan havalanan, depremlerde yaralanan 49 kişi ile 25 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

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