Kahramanmaraş yine sallandı! Artçı depremler sürüyor! AFAD son depremler listesi 2023
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçılar sürmeye devam ediyor. Saat 22.20'de 4,8 büyüklüğünde yaşanan artçı depremin derinliği 6.06 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 4,8 büyüklüğünde yeni bir artçı depremin yaşandığı belirtildi.
Saat 22.20'de yaşanan depremin derinliği 6.06 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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