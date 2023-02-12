156 saat sonra enkazdan kurtulan depremzedenin ilk isteği gülümsetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altından 156 saat sonra sağ olarak çıkarılan 9 yaşındaki Semih Ege İnce, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin 'ne istiyorsun' sorusuna Semih, "Bana damacana su getirin, çok susadım” cevabını verdi.
Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih İnci'ye ulaştı. Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Depremin 156. saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan Semih Ege İnci'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
"BANA DAMACANA SU GETİRİN, ÇOK SUSADIM"
Arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilen Semih İnci, ekiplerin 'ne istiyorsun' sorusu üzerine, "Çilekli dondurma istiyorum. Bütün dondurmaları bütün içecekleri getirin. Bana damacana su getirin, çok susadım" şeklinde cevap verdi.
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