156 saat sonra enkazdan kurtulan depremzedenin ilk isteği gülümsetti

"BANA DAMACANA SU GETİRİN, ÇOK SUSADIM"

Arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilen Semih İnci, ekiplerin 'ne istiyorsun' sorusu üzerine, "Çilekli dondurma istiyorum. Bütün dondurmaları bütün içecekleri getirin. Bana damacana su getirin, çok susadım" şeklinde cevap verdi.

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