12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 156 saat sonra enkazdan kurtulan depremzedenin ilk isteği gülümsetti

156 saat sonra enkazdan kurtulan depremzedenin ilk isteği gülümsetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2023
ABONE OL
156 saat sonra enkazdan kurtulan depremzedenin ilk isteği gülümsetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altından 156 saat sonra sağ olarak çıkarılan 9 yaşındaki Semih Ege İnce, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin 'ne istiyorsun' sorusuna Semih, "Bana damacana su getirin, çok susadım” cevabını verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih İnci'ye ulaştı. Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Depremin 156. saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan Semih Ege İnci'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

"BANA DAMACANA SU GETİRİN, ÇOK SUSADIM"
Arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilen Semih İnci, ekiplerin 'ne istiyorsun' sorusu üzerine, "Çilekli dondurma istiyorum. Bütün dondurmaları bütün içecekleri getirin. Bana damacana su getirin, çok susadım" şeklinde cevap verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA