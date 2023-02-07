7.7'lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Şiddetli depremler birlikte Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya olmak üzere 10 il etkilendi. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Peki 7 Şubat deprem sonrası ölü yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı?