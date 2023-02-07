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Haberler Galeri 7.7'lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları

7.7'lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Şiddetli depremler birlikte Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya olmak üzere 10 il etkilendi. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Peki 7 Şubat deprem sonrası ölü yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 09:44
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7.7’lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları

Deprem son durum ne araştırmaları başladı. 6 Şubat Pazartesi saat 4.16 civarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7'lik bir deprem gerçekleşti. Depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları başlarken olay yerinden güncel ölü, yaralı ve kurtarılan vatandaşların bilgileri gelmeye devam ediyor. Peki 7 Şubat deprem sonrası ölü yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı? AFAD son dakika açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.7’lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları

10 İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi açıklandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında artçı depremler oldu.

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7.7’lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları

Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde deprem hissedildi.

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7.7’lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları

ÖLÜ YARALI SAYISI KAÇA YÜKSELDİ

10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi.

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7.7’lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları

Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.