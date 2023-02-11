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Kahramanmaraş’ta Kamilcan Ağdaş enkaz altından sağ kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Kahramanmaraş’ta Kamilcan Ağdaş enkaz altından sağ kurtarıldı

Son dakika... Kahramanmaraş’taki deprem sonrası 119 saattir enkaz altında olan Kamilcan Ağdaş enkaz altından sağ kurtarıldı. Depremzede, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. İşte Kamilcan’ın ilk sorusu ve ilk isteği...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin deprem felaketinin 5. gününde hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor.

UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamilcan Ağdaş'a ulaşıldı.

KAMİLCAN'IN İLK SORUSU VE İLK İSTEĞİ

Gencin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?" ve ilk isteği ise "su" oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi.

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