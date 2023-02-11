Kahramanmaraş’ta Kamilcan Ağdaş enkaz altından sağ kurtarıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamilcan Ağdaş'a ulaşıldı.





KAMİLCAN'IN İLK SORUSU VE İLK İSTEĞİ

Gencin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?" ve ilk isteği ise "su" oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi.